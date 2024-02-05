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Самолет с известными тренерами по фигурному катанию съехал с ВПП в Мордовии

Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный снегопад и несоответствие фактического состояния полосы заявленным параметрам.
Ирина Егорова 2024-02-05 22:20:01
© Фото: Это Саранск, Регион 13, Вконтакте © Видео: Это Саранск, Регион 13, Вконтакте

Самолет с известными тренерами по фигурному катанию  и журналистами на борту выкатился с взлетно-посадочной полосы и затормозил в сугробе в Саранске. На борту было 87 пассажиров, в том числе заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а также Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. Они прилетели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Пассажиры и экипаж Superjet не пострадали.

Рейс № 6165, вылетевший из «Шереметьево» при приземлении и во время рулежки допустил съезд за пределы ВПП, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», - говорится в сообщении. 

Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный снегопад и несоответствие фактического состояния полосы заявленным параметрам. Службы аэропорта убрали снег, подвезли спецтехнику и переместили пассажиров в здание воздушной гавани.

#Самолет #Саранск #снегопад #ВПП #Татьяна Тарасова #фигуристы #Superjet
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