Самолет с известными тренерами по фигурному катанию съехал с ВПП в Мордовии

Самолет с известными тренерами по фигурному катанию и журналистами на борту выкатился с взлетно-посадочной полосы и затормозил в сугробе в Саранске. На борту было 87 пассажиров, в том числе заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а также Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. Они прилетели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Пассажиры и экипаж Superjet не пострадали.

Рейс № 6165, вылетевший из «Шереметьево» при приземлении и во время рулежки допустил съезд за пределы ВПП, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», - говорится в сообщении.

Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный снегопад и несоответствие фактического состояния полосы заявленным параметрам. Службы аэропорта убрали снег, подвезли спецтехнику и переместили пассажиров в здание воздушной гавани.