Три теракта за полтора месяца: в каких целях ВСУ используют западное оружие

В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску, в результате которого погибли 28 мирных жителей, чудовищным террористическим актом киевского режима. Запад - соучастник кровавых преступлений украинских властей. Данные о последствиях этой атаки уточнялись несколько дней. Среди погибших беременная женщина и пятилетний ребенок. Кадры с места их гибели говорят о точности удара и его умышленном характере. Небольшую пекарню в центре Лисичанска практически сравняли с землей системой HIMARS. Американскую РСЗО все чаще называют «убийцей мирных жителей».

«Кроме как террористический акт, это по-другому назвать нельзя. Удары продолжающиеся по объектам мирным, по объектам инфраструктуры. В данном случае по пекарне. Это чудовищный теракт, и количество жертв именно говорит о чудовищности. Для того, чтобы их не было дальше - продолжается специальная военная операция», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О моменте взрыва рассказал один из пострадавших. Говорит, что слышал крики о помощи, но сам ничего не мог сделать.

«Привезли продукты, начали разгружать. Ничего не понял. Секунды... Слышу - крики. Меня ударило что-то в спину и придавило плитой», - поделился воспоминаниями очевидец событий.

Спасли его сотрудники МЧС, а медики доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Вместе с ним привезли еще несколько человек.

«Шесть пациентов были доставлены в реанимационное отделение с тяжелыми абдоминальными ранениями, черепно-мозговыми травмами, переломами длинных трубчатых костей. На сегодняшний момент пациент один с абдоминальным ранением переведен в хирургическое отделение. Уже стабилен абсолютно. Два пациента находятся в отделении ортопедии и травматологии с переломами нижних конечностей, переломами таза», - объяснил заместитель главного врача по хирургической работе Дмитрий Катуха.

Джо Байден и Сенат США продолжают продавливать свой очередной законопроект, который предусматривает военную помощь Украине на $60 млрд. В то время как в этом же документе на защиту американских границ выделяют всего $14 млрд. Приоритеты президента США возмущают республиканцев, которые тормозят принятие законопроекта. Но пока американцы спорят, помочь Киеву обещают страны ЕС. К весне режим Зеленского может получить от них миллион снарядов. К концу 2025 года - еще миллион. В частности, об этом недавно заявлял еврокомиссар по вопросам оборонной промышленности Евросоюза Тьерри Бретон. В интервью ЕU Debates он заявил о росте производства боеприпасов для армии Украины.

«Мы уже достигли обещанного уровня. Мы на два месяца опережаем график увеличения наших производственных возможностей для создания большего количества боеприпасов, как для безопасности самой Европы, так и для Украины», - заявил Бретон.

Миллионы же россиян выразили свои соболезнования жертвам атаки ВСУ в Лисичанске. Они принесли цветы к стихийным мемориалам. В Луганске траурные свечи озарили надпись: «Не забудем! Не простим!». Обстрел центра Белгорода, рынка в Донецке и пекарни в Лисичанске. Это уже третий подобный теракт за полтора месяца. Всегда в выходной день, всегда в густонаселенных районах, всегда с использованием западного вооружения.