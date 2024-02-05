Мурашко заявил, что Россия «не одинока» в вопросе смены пола

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в вопросе смены пола Россия придерживается классических ценностей, и многие страны разделяют ее позицию.

«Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции», - приводит слова главы Минздрава РФ РИА Новости.

Он отметил, что многие государства консолидируются с позицией России и рассматривают классическое трактование двух полов. Мурашко также выразил надежду, что те голоса, которые звучат сегодня от РФ и других стран, будут услышаны.

Напомним, закон о запрете смены пола был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июля 2023 года. Согласно документу, подобные вмешательства стали возможны только по медицинским показаниям. Кроме того, брак, в котором один или оба супруга сменили пол, будет считаться недействительным. Совершившим трансгендерный переход также запретили усыновлять детей.