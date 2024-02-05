Поставляемое на Украину западное оружие обнаружили у ХАМАС и мексиканских картелей. Об этом со ссылкой на представителя силовых структур сообщает ТАСС.

Отмечается, на Западе обеспокоены этой ситуацией. Там усилили проверки коррупционной составляющей, связанной с поставками вооружения.

Напомним, ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что поставляемое киевскому режиму вооружение оказывается за пределами Украины. Оно «расползается» по всему миру.

«Ни для кого не секрет, что значительная его часть уходит на "черный рынок"», - говорил дипломат.

По словам Дмитрия Полянского, западное оружие оказывает в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.