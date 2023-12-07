Дипломат отметил, что обнаружение поставляемого Киеву оружия в разных регионах мира, включая Латинскую Америку, уже перестало быть секретом.

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Поставляемое киевскому режиму вооружение оказывается за пределами Украины, расползаясь по всему миру. По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, это оружие оказывается на Ближнем Востоке и в Европе, в Африке и даже в Латинской Америке. Об этом российский дипломат заявил в Совете Безопасности ООН.

«Ни для кого не секрет, что значительная его часть уходит на "черный рынок", попадая к террористическим и преступным группировкам. Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке», - сказал он во время заседания Совбеза.

Россия, добавил Полянский, созвала заседание СБ ООН на 11 декабря, во время него будет возможность подробно обсудить эту проблему.

Страны Запада во главе с США начали поставлять оружие Киеву задолго до начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года. Но после ее начала поставки многократно увеличились. Россияне раз сообщала, что поставляемое на Украину оружие перепродается на черных рынках, оказываясь затем во многих странах мира.

Так, предназначенное для Киева оружие уже оказалось в руках мексиканских наркокартелей. По данным мексиканских властей, до 70% нелегально завезенных в страну образцов оружия, произведены в США.

Местный телеканал Milenio транслировал, что оружие, используемое исключительно военными и применяемое на Украине во время конфликта, оказалось в руках наемника из Los Escorpiones. Оружие стоит от 20 до 60 тысяч долларов на черном рынке, а цена за единичный выстрел достигает 30 тысяч долларов.