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Расчет САУ «Малка» нанес разящий залп по боевикам на Донецком направлении

Боевые характеристики САУ «Малка» позволяют расчету вести точную стрельбу по особо укрепленным объектам противника на дальности до 40 километров.
2024-02-05 06:42:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет самой мощной артиллерийской системы - 203-мм самоходной артустановки «Малка» Южной группировки войск нанес удар по объектам военной инфраструктуры боевиков на Донецком направлении. «Малка» поражает оборонительные укрепления националистов, военную технику и укрепленные позиции. Разведка целей и наведение орудия проводится с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Это самое эффективное орудие. Оно бьет на дальние расстояния и поражает серьезные цели. Сначала было сложно, потом расчет сработался. Постоянно отрабатываем по целям, бьем по складам», - рассказал командир орудия с позывным «Шурко».

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» наносят точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Стрельбу осколочно-фугасными снарядами ведут на дальности до 40 километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #САУ «Малка» #донецкое направление
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