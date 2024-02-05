Расчет САУ «Малка» нанес разящий залп по боевикам на Донецком направлении

Боевой расчет самой мощной артиллерийской системы - 203-мм самоходной артустановки «Малка» Южной группировки войск нанес удар по объектам военной инфраструктуры боевиков на Донецком направлении. «Малка» поражает оборонительные укрепления националистов, военную технику и укрепленные позиции. Разведка целей и наведение орудия проводится с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Это самое эффективное орудие. Оно бьет на дальние расстояния и поражает серьезные цели. Сначала было сложно, потом расчет сработался. Постоянно отрабатываем по целям, бьем по складам», - рассказал командир орудия с позывным «Шурко».

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» наносят точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Стрельбу осколочно-фугасными снарядами ведут на дальности до 40 километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.