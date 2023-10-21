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Расчеты САУ «Малка» подавили сопротивление боевиков на Купянском направлении

06:58 21.10.2023
Боевые расчеты 203-мм САУ «Малка» ведут стрельбу с огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы «Западной» группировки войск подавили пункты и управления и разрушили оборонительные сооружения националистов на Купянском направлении спецоперации. Огонь вели из 203-мм самоходных артустановок «Малка». Цели для них операторы беспилотников ищут днем и ночью. Слаженные расчеты 203-мм САУ «Малка» ведут стрельбу с огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров. Под удар попали вражеские опорные пункты, бронетехника, а также живая сила противника.

Артиллеристы поддерживают наступление пехотных подразделений и не позволяют противнику перебрасывать резервы. Часто приходится работать в непростых условиях. Коптеры боевиков постоянно кружатся в воздухе, выискивая цели, регулярно ведут огонь вражеские минометные расчеты.

После стрельбы расчет САУ оперативно перемещается на запасные позиции, чтобы не попасть под возможный ответный огонь боевиков. Среди артиллеристов много тех, кто отмечен государственными наградами.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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