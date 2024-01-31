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Кирби заявил, что без одобрения Конгресса США не смогут помогать Киеву

США надеются получить одобрение Конгресса на выделение военного пакета Украине, так как из-за приостановки западной помощи у Киева начались проблемы на поле боя.
Елизавета Егорова 2024-01-31 22:45:01
© Фото: Cecilio Ricardo ZUMAPRESS.com Globallookpress

Соединенные Штаты не смогут оказывать военную помощь Украине, если американский конгресс не одобрит запрос президента страны Джо Байдена на цели национальной безопасности, в которые входит оказание военной поддержки Киева.

«Нет», - заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга.

При этом политик отметил, что Белый дом хочет получить одобрение именно на этот пакет финансирования, так как он был составлен с учетом нужд Украины. Еще одним важным фактором стало то, что западные страны ограничили поставки военной помощи, и это заметно сказывается на ситуации на поле боя.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Америка не будет анонсировать новые пакеты помощи Украине из запасов государства. Причиной этому стало отсутствие согласования с Конгрессом.

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