Расчет «Солнцепека» накрыл огнем правый берег Днепра в Херсонской области

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные укрепленные позиции и пункты временной дислокации ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области.

На боевые позиции экипажи ТОС выезжают в сумерках. С наступлением темноты открывают огонь. Термобарические снаряды «Солнцепека» испепеляют боевиков, их позиции и бронетехнику. Корректировкой огня и контролем поражения целей занимаются операторы беспилотников.

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ежедневно наносят поражение противнику, который пытается переплыть на левый берег Днепра. Все попытки пресекаются еще на правом берегу», - рассказал командир взвода ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Дым».

Один пакет ТОС имеет 24 снаряда, которые способны «утопить в огне» территорию площадью до 40 тысяч квадратных метров, гарантированно уничтожив легкобронированную технику и укрепления противника. Врага поражают осколки, высокие температуры и повышенное давление.

Экипажи работают, в основном, по ночам, когда противник не ожидает удара. Кроме того, в темноте проще укрыться от дронов-разведчиков ВСУ. После выполнения боевой задачи, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.