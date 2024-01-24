Расчет «Солнцепека» показал, как отправляет «море огня» на Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений РХБ защиты группировки войск «Юг» в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые уничтожают укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой и поддерживают российских штурмовиков на Донецком направлении.

Расчеты «Солнцепеков» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорников, позиций и блиндажей с бронетехникой вооруженных формирований украинских националистов.

Незаметно для неприятеля российские бойцы в вечернее время выезжают на огневую позицию, после чего отправляют в сторону украинских боевиков «море огня» - термобарическими зарядами ТОС выжигает все живое на позициях ВСУ.

«Люди подготовленные, сильные, надежные, верящие в победу, в Россию - нашу великую страну. Подъезжаем очень близко к противнику. Но перед тем, как подъезжать, ездим, выискиваем их ПТУРы, разведку, чтобы она нас не заметила. Подбираемся и наносим огневое поражение. Результат налицо. Ни блиндажи, ни ДОТы, ни трубы, ни ямы, ничто не спасет. Выезжаем на позицию, одна мысль - поразить цель», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Баркас».

Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами БПЛА и группами артиллерийских корректировщиков, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

Стрельба из установок ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности.

«Мы понимаем, что делаем - на переднем крае нашим товарищам легче. А когда ездим на выполнение задач, смотрим на окружающих, как нам улыбаются, машут дети и взрослые, снимают головные уборы, наклоняются. Мы понимаем, что здесь мы не просто так. Люди нас ждут и верят в нас», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Искра».

За раз ТОС-1А «Солнцепек» может отстрелить 24 термобарических снаряда, которые способны покрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколков, высоких температур и повышенного давления.

Ранее МО РФ показало, как на Донецком направлении работают расчеты 152-мм пушек «Гиацинт» группировки войск «Юг». Артиллеристы ударили по скрытым в лесополосе позициям украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.