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Расчеты FPV-дронов на Запорожском направлении уничтожили боевиков ВСУ в укрытиях

В результате атаки двух FPV-дронов противник потерял до отделения боевиков.
2024-02-06 07:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов ставропольских десантников уничтожили украинских боевиков в укрытиях на Запорожском направлении спецоперации в районе населенного пункта Вербовое.  

После запуска беспилотника, оператор выводит его на цель - блиндаж с пехотой противника. Корректировкой полета дрона-камикадзе занимается помощник оператора. После первого точного удара последовал еще один.

В результате двух результативных атак противник потерял до отделения боевиков, находящихся в укрытии. После успешно выполненного задания расчеты ударных беспилотников меняют свои позиции, чтобы избежать ответного удара со стороны националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВС РФ #Запорожское направление #FPV-дрон #Вербовое
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