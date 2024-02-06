Расчеты FPV-дронов на Запорожском направлении уничтожили боевиков ВСУ в укрытиях

Расчеты FPV-дронов ставропольских десантников уничтожили украинских боевиков в укрытиях на Запорожском направлении спецоперации в районе населенного пункта Вербовое.

После запуска беспилотника, оператор выводит его на цель - блиндаж с пехотой противника. Корректировкой полета дрона-камикадзе занимается помощник оператора. После первого точного удара последовал еще один.

В результате двух результативных атак противник потерял до отделения боевиков, находящихся в укрытии. После успешно выполненного задания расчеты ударных беспилотников меняют свои позиции, чтобы избежать ответного удара со стороны националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.