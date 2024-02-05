Шойгу и Собянин оценили работу Единого пункта отбора на военную службу

Министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин провели инспекцию городского пункта отбора на службу по контракту в ВС РФ в Москве. Там они пообщались с военнослужащими, которые уже заключили контракт, увидели, как проходят обследования новобранцев. Медицинская комиссия и все тестирования занимают несколько часов и работают в режиме «одного окна».

Сюда приходят все, кто хотят отправиться на профессиональной основе служить в армию. Перспектива отправиться в зону СВО - то, ради чего все они и подписывают контракт. У многих в зоне проведения СВО - друзья и родственники.

Персонал пункта отбора на военную службу включает больше 100 человек. Кроме них потенциальных военных на входе встречают волонтеры, которые готовы ответить на любой вопрос. Информационные буклеты, по словам министра оборонного ведомства, должны быть простые и доступные.

В центре можно получить общую информацию об организации военной и службы и после прохождения медкомиссии заключить контракт. Осмотр врачей проходит непосредственно в зданиях военкоматов. Здесь же определяют психологические качества потенциального кандидата и оформляют банковские карточки, куда будут начислять положенные государством выплаты. Все мероприятия проходят здесь в режиме одного окна. И полный процесс заключения контракта занимает до двух суток.

К федеральным выплатам - в зависимости от военной специальности - от 204 тысяч рублей - добавляются региональные надбавки. В Москве это 50 тысяч рублей ежемесячно. Кроме этого полагается единоразовая выплата - 195 тысяч рублей - и еще от 40 до 50 тысяч заключивший контракт получает во время подготовки - непосредственно перед отправкой в зону военных действий.

Только в прошлом году контракт на военную службу в Москве заключили более 20 тысяч человек. Таким образом поставленный перед властями города план Минобороны был выполнен досрочно уже в ноябре. А всего с начала СВО службу по контракту для себя выбрали почти 50 тысяч москвичей.