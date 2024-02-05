Шойгу и Собянин посетили городской пункт отбора на службу по контракту в ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили городской пункт отбора на службу по контракту в ВС РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В российском Минобороны отметили, что оснащение пункта отбора на службу по контракту позволяет провести обследования в течение нескольких часов в режиме одного окна.

Шойгу и Собянин ознакомились с организацией прохождения медицинской комиссии, психологического тестирования, оценили систему работы инструкторов и оформления банковских карт для выплаты денежного довольствия.

Начальник пункта отбора доложил главе Минобороны, что только за прошедший год контракт на прохождение службы в московском пункте отбора заключили более 20 тысяч кандидатов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.