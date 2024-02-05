Украинский след: как в Грузии перехватили груз со взрывчаткой для терактов в РФ

Спецслужбы Грузии перехватили крупную партию взрывчатки, общим весом 14 килограмм, которую киевский режим пытался переправить в Россию для совершения терактов. Взрывчатку спрятали в аккумуляторах для электромобиле.

Задержаны семь граждан Грузии, трое украинцев и двое граждан Армении. Организатор - Андрей Шарашидзе , который в 2020 году баллотировался в Одесскую областную раду. Взрывчатые вещества были доставлены на территорию республики из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января через КПП «Сарфи», после чего опасный груз планировалось перевезти в Воронеж через КПП «Дарьял».

Взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, ее трудно обнаружить даже с помощью служебных собак, вещество практически не имеет запаха. Производят ее в основном в США. Также найдены рядом в контейнерах найдены шесть электродетонаротов и ключей, на устройствах уже было запрограммировано время активации.

«Все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Развертывание такого устройства в местах массового скопления людей может привести к значительному ущербу инфраструктуре и крупным жертвам. Заряд упомянутого вещества гораздо мощнее заряда взрывчатого тротила», - пояснил директор контр-террористического департамента Бача Мгеладзе.

Спецслужбы пришли к выводу, что в терактах планировали обвинить Грузию, часть устройств специально решили оставить на территории страны. Эксперты отмечают, что это далеко не первая попытка втянуть Тбилиси в российско-украинский конфликт.

«Они это не скрывают, они это громогласно заявляют, начиная с президента, с секретаря Совбеза, министров разных. Они даже требовали от Грузии определенных шагов, ведущих к обострению отношений с Россией, точно так же как этого требовала американский посол», - сказал доктор политических наук, руководитель центр проблем глобализации Александр Чачия.

Благодаря оперативной работе грузинских спецслужб трагедии удалось избежать. Пока расследование ведут по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатки, но могут переквалифицировать в статью - подготовка теракта.