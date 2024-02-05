Более 90 человек стали жертвами крупных лесных пожаров в Чили

Количество жертв лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо превысило 90 человек, это последние официальные данные. Об этом сообщает государственная служба судебно-медицинской экспертизы Чили (SML).

«На данный момент есть данные о 99 погибших. Мы сожалеем о произошедшей трагедии и выражаем соболезнования пострадавшим», - говорится в сообщении службы в X.

Накануне в стране вспыхнули лесные пожары, наиболее интенсивные бушуют в труднодоступных горных районах города Винья-дель-Мар, который считается популярным морским курортом. При этом спасатели отмечают экстремально высокие температуры, низкую влажность и высокую скорость ветра, которые затрудняют работу по ликвидации пожара.

Ранее сообщалось о введении комендантского часа в городах, которые в наибольшей степени пострадали от стихии. По состоянию на 22:00 по московскому времени сообщалось о 64 погибших.