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Более 90 человек стали жертвами крупных лесных пожаров в Чили

Ранее сообщалось, что некоторые пожары могли начаться из-за поджога.
Елизавета Кондрикова 2024-02-05 01:08:01
© Фото: Cristobal Basaure Araya Keystone Press Agency Globallookpress

Количество жертв лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо превысило 90 человек, это последние официальные данные. Об этом сообщает государственная служба судебно-медицинской экспертизы Чили (SML).

«На данный момент есть данные о 99 погибших. Мы сожалеем о произошедшей трагедии и выражаем соболезнования пострадавшим», - говорится в сообщении службы в X.

Накануне в стране вспыхнули лесные пожары, наиболее интенсивные бушуют в труднодоступных горных районах города Винья-дель-Мар, который считается популярным морским курортом. При этом спасатели отмечают экстремально высокие температуры, низкую влажность и высокую скорость ветра, которые затрудняют работу по ликвидации пожара.  

Ранее сообщалось о введении комендантского часа в городах, которые в наибольшей степени пострадали от стихии. По состоянию на 22:00 по московскому времени сообщалось о 64 погибших.

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