Из-за лесных пожаров в Чили погибли как минимум 64 человека

Как минимум 64 человека погибли в Чили из-за лесных пожаров, вспыхнувших в пятницу в центральной части государства. В самых пострадавших от природной стихии городах ввели комендантский час. Об этом сообщило издание Guardian.

«Власти продлили комендантский час в городах, наиболее сильно пострадавших от пожаров, и заявили, что погибли по меньшей мере 64 человека», - говорится в публикации издания.

Самые интенсивные пожары полыхают в районе города Винья-дель-Мар, который считается популярным морским курортом. Там около 1,5 тысячи человек лишились дома, еще 200 пропали без вести.

Губернатор региона Вальпараисо Родриго Мундака заявил, что некоторые пожары могли начаться с поджога. По его словам, пламя вспыхнуло в четырех разных точках одновременно. Изначально пожары начались в труднодоступных горных лесных районах, однако позже перекинулись на жилые районы.