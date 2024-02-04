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Из-за лесных пожаров в Чили погибли как минимум 64 человека

Пожары в Чили начались в труднодоступных горных лесных районах, а позже перекинулись на жилые дома.
Елизавета Егорова 2024-02-04 22:13:01
© Фото: Cristobal Basaure Araya Keystone Press Agency Globallookpress

Как минимум 64 человека погибли в Чили из-за лесных пожаров, вспыхнувших в пятницу в центральной части государства. В самых пострадавших от природной стихии городах ввели комендантский час. Об этом сообщило издание Guardian.

«Власти продлили комендантский час в городах, наиболее сильно пострадавших от пожаров, и заявили, что погибли по меньшей мере 64 человека», - говорится в публикации издания.

Самые интенсивные пожары полыхают в районе города Винья-дель-Мар, который считается популярным морским курортом. Там около 1,5 тысячи человек лишились дома, еще 200 пропали без вести.

Губернатор региона Вальпараисо Родриго Мундака заявил, что некоторые пожары могли начаться с поджога. По его словам, пламя вспыхнуло в четырех разных точках одновременно. Изначально пожары начались в труднодоступных горных лесных районах, однако позже перекинулись на жилые районы.

 

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