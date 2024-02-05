Boeing приостановит отгрузку 50 самолетов из-за дыр в фюзеляже

Около 50 произведенных самолетов Boeing 737 отправят на доработку из-за проблемы с фюзеляжем - две дыры были просверлены не в соответствии с техническими требованиями.

Данный дефект был замечен специалистами компании Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи. Отмечается, что проблема с отверстиями для заклепок не будет влиять на безопасность полетов, но инженеры все-таки намерены пожертвовать дополнительным временем и графиком для устранения этой ошибки, передает Bloomberg.

Для ремонта и устранения проблемы Boeing приостанавливает поставки до полного завершения работ, чтобы избежать подобных историй, как с взрывом панели самолета 737 MAX, принадлежащего Alaska Airlines.

Инцидент с разгерметизацией борта произошел в аэропорту Портленда. Самолет тогда совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио, при этом потеряв часть фюзеляжа и иллюминатор. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Федеральное управление гражданской авиации ужесточило контроль над системами производства и поставщиками Boeing и ограничило производство самолетов 737 до улучшения качества.

Эти самолеты не прошли сертификацию в ряде стран, в частности, их нет в России. После новостей о незатянутой гайке акции компании Boeing упали на 1%. Boeing 737 MAX является самым популярным воздушным судном компании.