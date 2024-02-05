Шойгу пообщался с контрактниками в пункте отбора на военную службу

Министр обороны России Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту в Российскую армию. Глава российского оборонного ведомства пообщался с военнослужащими, ожидающими отправки.
Один из контрактников рассказал министру, что хочет проходить службу в разведывательном подразделении.
«Хорошая специальность. Разведка - специальность такая, что там многое надо знать и многое уметь, но, думаю, научитесь», - сказал Шойгу.
В ведомстве уточнили, что оснащение пункта отбора позволяет провести обследования за несколько часов в режиме одного окна. Главе Минобороны доложили, что в прошлом году контракт здесь заключили более 20 тысяч кандидатов.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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