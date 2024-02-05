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Шойгу пообщался с контрактниками в пункте отбора на военную службу

Сергей Шойгу уточнил, какие вопросы наиболее часто возникают у граждан, подписавших контракт, перед отправкой.
2024-02-05 16:53:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту в Российскую армию. Глава российского оборонного ведомства пообщался с военнослужащими, ожидающими отправки.

Один из контрактников рассказал министру, что хочет проходить службу в разведывательном подразделении.

«Хорошая специальность. Разведка - специальность такая, что там многое надо знать и многое уметь, но, думаю, научитесь», - сказал Шойгу.

В ведомстве уточнили, что оснащение пункта отбора позволяет провести обследования за несколько часов в режиме одного окна. Главе Минобороны доложили, что в прошлом году контракт здесь заключили более 20 тысяч кандидатов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #МО РФ #контракт
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