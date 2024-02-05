Глава Карелии заявил, что тела членов экипажа вертолета Ми-8 пока не нашли

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что тела трех членов экипажа потерпевшего крушение в акватории Онежского озера Ми-8 пока не были найдены.

Он напомнил, что на борту вертолета, который 4 февраля совершал тренировочный полет по маршруту аэропорт Пески в Петрозаводске - аэропорт Вытегра в Вологодской области, находилось три члена экипажа, в назначенное время летательный аппарат в пункт назначения не прибыл.

«Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры - Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены. Глубина в месте падения составляет около 50 метров», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте ЧП работают более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы, сейчас специалисты готовятся к погружению.