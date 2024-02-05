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Глава Карелии заявил, что тела членов экипажа вертолета Ми-8 пока не нашли

Артур Парфенчиков сообщил, что сейчас водолазы готовятся к поискам в месте падения вертолета Ми-8, где глубина составляет около 50 метров.
Максим Крюков 2024-02-05 10:10:01
© Фото: kalitki, Telegram

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что тела трех членов экипажа потерпевшего крушение в акватории Онежского озера Ми-8 пока не были найдены.

Он напомнил, что на борту вертолета, который 4 февраля совершал тренировочный полет по маршруту аэропорт Пески в Петрозаводске - аэропорт Вытегра в Вологодской области, находилось три члена экипажа, в назначенное время летательный аппарат в пункт назначения не прибыл.

«Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры - Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены. Глубина в месте падения составляет около 50 метров», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте ЧП работают более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы, сейчас специалисты готовятся к погружению.

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