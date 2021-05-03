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Существенное расширение возможностей: как изменились условия дачной амнистии

Роман Захаров
11:06 03.05.2021
Кроме индивидуальных жилых домов, по дачной амнистии теперь можно зарегистрировать дома для сезонного использования.
Существенное расширение возможностей: как изменились условия дачной амнистии
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Оформить в собственность дом и постройки на загородном участке стало еще легче: теперь в упрощенном порядке можно зарегистрировать недвижимость не только на садовых участках, но и на землях ИЖС и ЛПХ в границах населенных пунктов. Это следует из обновленных условий дачной амнистии, которую продлили до 1 марта 2026 года.

«Законом не только продлен срок применения упрощенного порядка оформления документов, но и существенно расширены возможности самой дачной амнистии. Теперь ее действие распространяется на жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства, но в границах населенного пункта», - объяснил в беседе с Life заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Эксперт добавил, что кроме индивидуальных жилых домов, по дачной амнистии также можно зарегистрировать дома для сезонного использования (так называемые садовые домики), гаражи, бани, хозяйственные постройки. При этом для легализации (постановки на кадастровый учет) этих объектов, по словам юриста, не потребуется разрешения на строительство.

Соловьев подчеркнул, что зарегистрировать дом теперь можно, просто уведомив местную администрацию о планируемом строительстве и сроках его завершения. Он также заявил о своей уверенности, что продление дачной амнистии направлено на дальнейшее упрощение процедуры регистрации недвижимости в условиях пандемии. Помимо этого, считает юрист, так власти поощряют и индивидуальное строительство на земельных участках, а, следовательно, и ведение домашнего хозяйства.

В материале также сказано, что продленная дачная амнистия касается не только жилых домов, но и других капитальных построек на участке, включая гаражи, бани, сараи. Отмечается, что после окончания дачной амнистии все неоформленные объекты можно будет получить в собственность только через суд.  

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