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Силы ПВО сбили четыре за несколько часов дрона ВСУ в небе над Брянской областью

Первая попытка террористической атаки врага была пресечена примерно в 22:30 в воскресенье 4 февраля.
Елизавета Кондрикова 2024-02-05 01:48:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В небе над Брянской областью были уничтожены четыре за несколько часов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, очередной, четвертый, дрон противника был сбит примерно в 00:30 в понедельник 5 февраля. Попытка вражеской террористической атаки была пресечена при помощи дежурных средств ПВО.

Ранее в небе над областью были также уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа - примерно в 22:30, 23:00 и 23:50 вечера воскресенья 4 февраля. Об их перехвате сообщали в Минобороны РФ. 

 

#Минобороны РФ #бпла #Брянская область #ВСУ #силы пво
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