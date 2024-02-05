Силы ПВО сбили четыре за несколько часов дрона ВСУ в небе над Брянской областью

В небе над Брянской областью были уничтожены четыре за несколько часов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, очередной, четвертый, дрон противника был сбит примерно в 00:30 в понедельник 5 февраля. Попытка вражеской террористической атаки была пресечена при помощи дежурных средств ПВО.

Ранее в небе над областью были также уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа - примерно в 22:30, 23:00 и 23:50 вечера воскресенья 4 февраля. Об их перехвате сообщали в Минобороны РФ.