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ПВО уничтожили дрон ВСУ в небе над Брянской областью

Российские военные в 22:30 4 февраля предотвратили попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территории РФ.
2024-02-04 22:44:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Террористический акт противника удалось предотвратить 4 февраля в 22:30 по московскому времени, добавили в Министерстве. Уничтоженный беспилотный летательный аппарат был самолетного типа.

Вечером этого же дня системы ПВО обнаружили и поразили вражеский БПЛА в небе над Белгородской областью. Террористическую атаку удалось прервать в 18:30 по московскому времени. 

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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