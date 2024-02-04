ПВО уничтожили дрон ВСУ в небе над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Террористический акт противника удалось предотвратить 4 февраля в 22:30 по московскому времени, добавили в Министерстве. Уничтоженный беспилотный летательный аппарат был самолетного типа.

Вечером этого же дня системы ПВО обнаружили и поразили вражеский БПЛА в небе над Белгородской областью. Террористическую атаку удалось прервать в 18:30 по московскому времени.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.