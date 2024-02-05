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СК показал фото пистолета, которым был убит боец ММА Мутаев в Дагестане

Подозреваемый - 18-летний местный житель Надырхан Кадирханов.
Анна Назайкина 2024-02-05 13:45:01
© Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве бойца MMA Магомедрасула Мутаева в Дагестане рассказал, как совершил преступление, сообщает республиканское управление СК РФ.

Фигурант - 18-летний местный житель Надырхан Кадирханов. Он подробно описал правоохранителям обстоятельства случившегося, а также указал место, где спрятал пистолет, из которого стрелял.

Региональное управление Следственного комитета показало фотографии следственных действий, а также орудия убийства.

 

Ранее сообщалось, что спортсмена застрелили у подъезда его дома в Махачкале, убийство произошло 31 января. На следующий день региональное управление МВД распространило фотографии разыскиваемого.

Пользователи соцсетей утверждают, что у молодых людей был конфликт, связанный с тем, что Мутаев якобы неуважительно отозвался об отце Кадирханова.

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