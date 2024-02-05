СК показал фото пистолета, которым был убит боец ММА Мутаев в Дагестане

Подозреваемый в убийстве бойца MMA Магомедрасула Мутаева в Дагестане рассказал, как совершил преступление, сообщает республиканское управление СК РФ.
Фигурант - 18-летний местный житель Надырхан Кадирханов. Он подробно описал правоохранителям обстоятельства случившегося, а также указал место, где спрятал пистолет, из которого стрелял.
Региональное управление Следственного комитета показало фотографии следственных действий, а также орудия убийства.
Ранее сообщалось, что спортсмена застрелили у подъезда его дома в Махачкале, убийство произошло 31 января. На следующий день региональное управление МВД распространило фотографии разыскиваемого.
Пользователи соцсетей утверждают, что у молодых людей был конфликт, связанный с тем, что Мутаев якобы неуважительно отозвался об отце Кадирханова.
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