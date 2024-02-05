Украинский пленный рассказал, как его батальон потерял 70% солдат за две недели

Взятый в плен бойцами ВС РФ Федор Дыбиц рассказал, что командир за две недели потерял 70% личного состава в своем батальоне. О потерях в подразделении пленный сообщил в беседе с представителями Министерства обороны РФ.

«За последние две недели комбат положил 70% батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов... Даже лопаток не было, чтобы окопаться», - признался мужчина.

У украинцев не было возможности укрыться от ударов российских беспилотников, а также минометного и артиллерийского огня. Они даже не могли элементарно согреться. Из-за постоянного пребывания на холоде многие бойцы ВС РФ отмораживали себе руки и ноги, других засыпало минами.

Также пленный рассказал о низкой мотивации сослуживцев и нежелании воевать против дружественного народа, плохом вооружении и проблемах со снабжением.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.