Пленный Дыбиц заявил об отсутствии желания у украинцев воевать против РФ

Взятый в плен военнослужащий ВСУ Федор Дыбиц рассказал представителям Минобороны России о нежелании украинцев воевать против россиян. Видео беседы с пленным опубликовало оборонное ведомство.

«У ребят нет желания воевать против России. Нас загнали силой как скот и заставляют воевать против дружественного народа. Никто не хочет воевать против дружественного народа», - сказал он.

Дыбиц был мобилизован. Мужчину забрали в военкомат, оттуда в учебный центр, а позже в Испанию для прохождения курса молодого бойца. На полигоне украинские военнослужащие под руководством испанских инструкторов учились стрелять и водить бронетранспортеры М113. Украинцам показывали, как разбирать и собирать оружие, ползать под колючей проволокой. Был и теоретический блок. В ходе обучения психологи настраивали бойцов ВСУ на скорую победу над ВС РФ, однако на передовой, в условиях реального боя, подготовка не особо пригодилась.

Пленный раскритиковал технику и вооружение, которыми были вынуждены пользоваться украинские солдаты, а также пожаловался на плохое снабжение и на отношение командования к подчиненным. По словам Федора, за последние пару недель командир батальона «положил» 70% батальона, отправив бойцов на убой с одними автоматами. У украинцев не было лопат, чтобы окопаться, глубина окопов составляла 30 сантиметров в глубину и метр в длину, куда помещались по два человека. В таких условиях невозможно было спрятаться от налета российских беспилотников или укрыться от минометного или артиллерийского огня.

Бойцы ВСУ были вынуждены находиться по полтора суток под открытым небом на холоде, когда шел дождь или снег, из-за чего люди отмораживали себе конечности и становились инвалидами. Когда зашли российские военные, украинцы побросали оружие и сдались.

Дыбиц указал на подавленное моральное состояние в рядах ВСУ и призвал соотечественников сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь и вернуться к семьям. Федор отметил, что российские военнослужащие обращаются с пленными достойно, кормят, дают возможность помыться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.