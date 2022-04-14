Глава медиасервисов «Яндекса» Савиновский назначен гендиректором компании в России

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Руководитель медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский назначен генеральным директором компании в России. Отмечается, что Савиновский пришел работать в компанию в 2008 году, курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В «Яндексе» добавили, что он будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора компании.

«Яндекс объявляет о назначении Артема Савиновского на пост генерального директора ООО «Яндекс». Кандидатура Артема в четверг, 14 апреля, была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс». Ранее Савиновский был временно исполняющим обязанности гендиректора - теперь он будет занимать эту должность на постоянной основе», - говорится в сообщении компании.

Ранее генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покинула свою должность. До этого управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, который был назначен генеральным директором покинул пост главы компании в России. Сообщалось, что причиной тому послужили персональные санкции Европейского союза.