В Чили число погибших из-за лесных пожаров выросло до 112 человек. Об этом сегодня сообщил заместитель главы МВД страны Мануэль Монсальве. По его словам, сейчас опознаны только 32 тела.

«Погибли 112 человек, по последним данным», - цитирует РИА Новости слова Монсальве.

Напомним, огнем оказался охвачен чилийский регион Вальпараисо. Наиболее интенсивные лесные пожары бушуют в труднодоступных горных районах города Винья-дель-Мар.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали более 90 человек. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорания.