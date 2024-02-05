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В Чили число погибших из-за лесных пожаров выросло до 112

На данный момент опознаны только 32 тела.
Сергей Лебедев 2024-02-05 11:35:01
© Фото: Cristian Bayona, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: UltraDane, X

В Чили число погибших из-за лесных пожаров выросло до 112 человек. Об этом сегодня сообщил заместитель главы МВД страны Мануэль Монсальве. По его словам, сейчас опознаны только 32 тела.

«Погибли 112 человек, по последним данным», - цитирует РИА Новости слова Монсальве.

Напомним, огнем оказался охвачен чилийский регион Вальпараисо. Наиболее интенсивные лесные пожары бушуют в труднодоступных горных районах города Винья-дель-Мар.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали более 90 человек. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорания.

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