ЕС и G7 разрабатывают новый план использования активов РФ для помощи Киеву

Страны Евросоюза и «Большой семерки» G7 разрабатывают план по использованию российских замороженных активов в качестве залога для привлечения средств для Украины, они будут применяться в качестве долговых обязательств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Этот план может позволить создать специальную структуру, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные залоговыми гарантиями, которые могут быть отозваны», - приводит издание слова одного из источников.

Уточняется, что западные страны планируют использовать замороженные активы, принадлежащие бельгийской финансовой компании Euroclear и другим европейским банкам. Таким образом Россия якобы должна «оплатить ущерб» Украине.

Регулярные проценты не будут выплачиваться по подобным облигациям, однако они продаются по большой скидке относительно номинальной стоимости.

На данный момент план находится «на техническом уровне», точного политического решения пока принято не было. По данным агентства, есть страны, которые хотят реализовать эту стратегию быстрее, чем другие. Однако Франция и Германия опасаются возможных последствий для евро, поэтому протестуют против полной конфискации счетов РФ.

Напомним, в четверг 1 февраля страны ЕС одобрили использование 50 миллиардов евро активов ЦБ России в пользу частичного финансирования программы помощи Киеву, средства пойдут на «восстановление, реконструкцию и модернизацию страны».