Ударная группа ВКС РФ поразила скопление сил ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических Сил (ВКС) поразила скопление живой силы и бронетехники ВСУ на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

Ударная группа, состоявшая из разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8, нанесла удар по позициям ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8. Работая с максимально близкого расстояния и в сложных метеоусловиях, летчики успешно поразили все намеченные цели, после чего выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны, и успешно вернулись на аэродром базирования.

«Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению скопления личного состава и техники противника. Полет проходил без особенностей. Техника отработала штатно. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении целей» - рассказал летчик вертолета Ка-52 с позывным Матерый.

Ранее Минобороны России показало, как ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» в составе ударной группы поразил опорник украинских боевиков на Купянском направлении. Ударная группа проводила вылет на предельно малых высотах, чтобы остаться незамеченными для противника, и без происшествий вернулись после выполнения задания.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.