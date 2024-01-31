Российский «Аллигатор» поразил опорник ВСУ на Купянском направлении

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» поразил украинский опорный пункт на Купянском направлении. Кадры вылетов ударной группы армейской авиации ВКС публикует Министерство обороны РФ.

Ударная группа, состоящая из ударного Ка-52 и многоцелевого Ми-8, со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия выполнила боевой вылет. Экипаж «Аллигатора» ударил по опорным пунктам и живой силе ВСУ, которые были обнаружены разведкой.

На записи, предоставленной российским оборонным ведомством, можно увидеть, как машины ведут боевую работу. Для того чтобы остаться незамеченными, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах.

Экипажи выполняют задачи на передовой и днем и ночью. Оставаясь одной из самых желанных целей и одновременно угрозой для противника, вертолеты наносят точные удары и уходят незамеченными.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.