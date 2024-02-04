Российский «Флокс» в два раза превзошел САУ CAESAR по скорости развертывания

Скорость развертывания самоходной артиллерийской установки CAESAR производства Франции, которую используют украинские националисты, составляет около одной минуты. Новейшее колесное самоходное артиллерийское орудие «Флокс» превзошло этот показатель в два раза. Это продемонстрировали испытатели орудия в эфире программы «Военная приемка».

Для того, чтобы приготовить «Флокс» к стрельбе, экипаж на позиции поднимает орудие и одновременно опускает ступеньки. В это время командир уже ввел боевую задачу и начинает осуществлять наведение. Внизу машины выдвигается опорный механизм. После включения гидростанции «Флокс» готов к стрельбе. Для того, чтобы приготовить оружие к стрельбе, экипаж требуется всего 30 секунд.

После стрельбы происходит обратная процедура - для того чтобы свернуть орудие, опытный экипаж тратит всего 28 секунд.

Ранее в «ЦНИИ “Буревестник”» рассказали, что CAESAR уступает российской системе 2С43 «Мальва» в скорострельности и объеме перевозимого с собой боезапаса. Как сообщил временный гендиректор предприятия, аналогов у «Мальвы» нет и в России.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Новая колесная артиллерия. Часть 2. "Флокс"» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Фильм расскажет, какие преимущества у нового типа самоходной артиллерии и покажет, насколько точными могут быть новые САО.