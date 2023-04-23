Артсистема 2С43 «Мальва» обогнала французскую САУ CAESAR по скорострельности

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Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR уступает российской системе 2С43 «Мальва» в скорострельности и объеме перевозимого с собой боезапаса. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал временный гендиректор АО «ЦНИИ “Буревестник”» Павел Ковалев.

«Боекомплект, который перевозит 2С43 “Мальва, выше, скорострельность по отношению к CAESAR здесь выше, то есть преимущество ее на лицо», - заявил Ковалев.

По его словам, аналогов у «Мальвы» нет и в России. Эта артиллерийская система на колесном шасси способна развивать большую скорость и перемещаться на большие расстояния.

«Машин таких, как “Мальва” на колесном шасси, в РФ совсем нет. Эта машина ходит по дорогам общего пользования с автомобильной скоростью не менее 90 км/ч. При этом перемещение ее возможно на тысячи километров практически за один-два дня», объяснил временный гендиректор АО «ЦНИИ “Буревестник”».

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