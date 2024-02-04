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Артисты фронтовой бригады ЦВО выступили перед бойцами ВС РФ в зоне спецоперации

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступают не только для военнослужащих, но и для жителей населенных пунктов освобожденных территорий.
2024-02-04 07:27:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступила с концертом перед военнослужащими в зоне проведения спецоперации. Артисты исполнили песни военных лет, популярные современные композиции и исполнили танцевальные номера.

С начала СВО коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провел около 600 концертов. Артисты выступают не только для военнослужащих, но и для жителей населенных пунктов освобожденных территорий.

Организация таких мероприятий в зоне военных действий имеет большое значение для военнослужащих. Помогает немного отвлечься от повседневных боевых и специальных задач и способствует поднятию морального духа. Российские бойцы подпевали артистам, а после концерта тепло поблагодарили их.

Ранее артисты фронтовой бригады ЦВО выступили в зоне специальной военной операции вместе с Юлией Чичериной. Заслуженная артистка России исполнила свои известные композиции, а также новые песни, написанные в период спецоперации.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #цво #концерт #Ансамбль песни и пляски ЦВО
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