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Чичерина и артисты фронтовой бригады ЦВО выступили в зоне спецоперации

Заслуженная артистка РФ исполнила свои известные композиции и новые песни, написанные уже в период СВО.
2024-01-28 18:46:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Юлия Чичерина дала концерт для бойцов штурмовых подразделений в тылу зоны спецоперации. Заслуженная артистка РФ приехала вместе с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

Сначала выступили артисты ансамбля ЦВО, которые традиционно начали с песни «Русская Рать». После них Чичерина исполнила свои известные композиции и новые песни, написанные уже в период СВО.

«Очень хорошо артистов воспринимают, обрадовались. Концерты для поднятия боевого духа - это очень нужно», - сказал стрелок с позывным «Шило».

Кроме того, Юлия вместе с артистами ЦВО спела популярные среди военнослужащих песни.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #концерт #Центральный военный округ #артисты #СВО #юлия чичерина
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