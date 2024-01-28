Чичерина и артисты фронтовой бригады ЦВО выступили в зоне спецоперации

Юлия Чичерина дала концерт для бойцов штурмовых подразделений в тылу зоны спецоперации. Заслуженная артистка РФ приехала вместе с артистами фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

Сначала выступили артисты ансамбля ЦВО, которые традиционно начали с песни «Русская Рать». После них Чичерина исполнила свои известные композиции и новые песни, написанные уже в период СВО.

«Очень хорошо артистов воспринимают, обрадовались. Концерты для поднятия боевого духа - это очень нужно», - сказал стрелок с позывным «Шило».

Кроме того, Юлия вместе с артистами ЦВО спела популярные среди военнослужащих песни.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.