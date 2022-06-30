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Президент США поддержал продажу Турции истребителей F-16

Сергей Лебедев
17:17 30.06.2022
Для подобной сделки необходимо одобрение американского конгресса.
Президент США поддержал продажу Турции истребителей F-16
© Фото: Master Sgt. Andy Dunaway Wikimedia
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Власти США планируют модернизировать и продать Турции истребители четвертого поколения F-16. Однако для подобной сделки необходимо одобрение американского конгресса. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе саммита НАТО в Мадриде.

Американский лидер заверил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана, что США намерены продать Анкаре самолеты F-16. Об этом Джо Байден говорил еще в декабре прошлого года.

«Не в наших интересах не делать этого», - подчеркнул Байден.

Напомним, в апреле прошлого года Пентагон уведомил Турцию об ее исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Данное решение, как объяснили в Штатах, обусловлено закупкой Турцией у России ЗРК С-400, которые «несовместимы с F-35».

После этого Эрдоган заявил о предложении США купить истребители F-16 четвертого поколения. Согласно сообщениям турецких СМИ, в случае, если американский конгресс одобрит поставки, страна получит 120 самолетов F-16 Block 70

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