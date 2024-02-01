«Гиацинты» поразили боевиков и прикрыли пехоту ВС РФ на Купянском направлении

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» поразили живую силу ВСУ на позициях и в блиндажах на Купянском направлении, сообщает Минобороны России.

Артиллеристы прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают ветками. В ролике российского оборонного ведомства показана подготовка к стрельбе, досылка снаряда и гильзы с метательным зарядом. Затем раздается команда - и производится выстрел.

Расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела. Огонь корректируется с помощью беспилотников. Отстрелявшись по целям, расчеты меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

В этот раз расчеты «Гиацинтов» нанесли огневое поражение живой силе противника, прикрыв тем самым нашу пехоту на переднем крае.

В описании к видео сказано, что артиллерийские подразделения наносят удары по огневым позициям артиллерии ВСУ, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, опорным пунктам, долговременным огневым точкам и живой силе противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.