В Марокко нашли 85 следов древних людей возрастом 100 тысяч лет

На северо-западе Марокко международная группа ученых обнаружила самые древние следы человека в Северной Африке. Возраст некоторых из них составляет около 100 тысяч лет. Археологические артефакты нашли в южном Средиземноморье в Лараше.

Предполагается, что они могли принадлежать Homo sapiens и были оставлены по меньшей мере пятью особями - взрослые, дети и подростки. Об открытии сообщило Министерство по делам молодежи, культуры и коммуникации.

Всего удалось обнаружить 85 таких следов. В работе принимали участие ученые из Марокко, Франции, Германии и Великобритании под руководством Университета Южной Бретани (Université Bretagne Sud, UBS - University of Southern Brittany).

«Эти следы в основном направлены в сторону моря, и дают поразительное представление о том, какими, вероятно, могли быть поиски морских ресурсов этими Homo sapiens, живших на побережье Ларашуаз или вдоль него около 100 тысяч лет назад», - сообщается на официальном сайте министерства.

Уточняется, что отпечатки следов сохранились на обращенной к морю стороне песчаной косы. Примерно 100 тысяч лет назад она составляла верхнюю часть пляжа. Они сохранились благодаря покрытию из мелких отложений «во время фазы слабого волнения в сочетании с периодом низкого прилива».

В ноябре 2023 года палеонтологи узнали, что в центральной части Якутии жил древний человек. По их мнению, десятки тысяч лет назад нога человека в центральной части Якутии не просто ступала, но он там жил, трудился и, вероятно, мигрировал.