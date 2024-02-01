Штурмовики Су-25 стерли с лица земли опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 на минимальной высоте, огибая рельеф местности, приблизились к линии боевого соприкосновения и выпустили ракеты с кабрирования по противнику на Донецком направлении.

Минобороны России сопроводило описание кадрами, на которых показан процесс заряжания блока с неуправляемыми ракетами, полетов российских штурмовиков и самих пусков. Удары наносились по опорным пунктам и живой силе противника, уточняет ведомство.

Поразив цели, штурмовики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачи, самолеты вернулись на аэродром. В ходе вылета все цели были поражены.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.