Официальный Будапешт не будет блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи киевским властям, пообещал глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT.

«Мы одна из немногих стран ЕС, которая не поставляет оружие Украине, и мы не планируем менять эту политику, мы не хотим участвовать ни в каких совместных действиях, направленных на поставку оружия <…> Но мы не можем и не будем мешать другим делать это», - цитирует его новостная программа Hirado.

Европейский фонд мира был создан весной 2021 года. В его рамках планировалось распределить около €5,7 млрд до 2027 года. Большую часть средств уже зарезервировали для компенсации расходов стран ЕС на военную помощь киевскому режиму.

Ранее стало известно, что Венгрия поддержала решение саммита Евросоюза о бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд для восстановления ее экономики. При этом, Будапешт отказался от финансирования военных поставок Украине из фонда мира ЕС, назвав такие это красной чертой.