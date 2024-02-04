Венгрия отказалась от финансирования военных поставок Украине из фонда мира ЕС

Венгрия отказалась от права вето при обсуждении на саммите ЕС вопроса о пополнении еще на 5 млрд евро в 2024 году так называемого фонда мира, из которого идет финансирование военной помощи Украине. Но при этом сам Будапешт не намерен поддерживать поставки оружия для ВСУ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Поскольку поставки вооружений для нас красная черта, мы не будем принимать в этом участие», - приводит ТАСС слова Сийярто.

Он добавил, что Венгрия «не может и не будет мешать другим делать это», объясняя, почему Будапешт не стал блокировать решение об увеличении фонда мира.

«Если другие хотят поставлять оружие на Украину, то могут делать это под свою ответственность, но мы в этом участвовать не будем», - заявил Сийярто.

Ранее сообщалось, что Венгрия поддержала решение саммита ЕС о бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро для восстановления экономики. Эксперты считают, что руководство Венгрии пошло на уступки, так как ЕС обещало заступиться за права закарпатских венгров на Украине.