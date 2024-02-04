ВС РФ уничтожили украинский БПЛА в небе Белгородской области

Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что беспилотник был самолетного типа. Его уничтожили около 18:30 по московскому времени. Целью украинского БПЛА были объекты на территории РФ.

Ранее в Белгородской области в результате атаки ВСУ была повреждена линия ЛЭП. Из-за этого два поселка и село остались без электричества.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.