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ВС РФ уничтожили украинский БПЛА в небе Белгородской области

Украинский БПЛА самолетного типа уничтожили около 18:30 по московскому времени.
2024-02-04 19:19:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что беспилотник был самолетного типа. Его уничтожили около 18:30 по московскому времени. Целью украинского БПЛА были объекты на территории РФ.

Ранее в Белгородской области в результате атаки ВСУ была повреждена линия ЛЭП. Из-за этого два поселка и село остались без электричества.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #белгородская область #уничтожение
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