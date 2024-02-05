На этой неделе НАТО начала крупнейшие со времен Холодной войны учения у российских границ. В маневрах, получивших название «Стойкий защитник», будут задействованы 90 тысяч военнослужащих из более чем 30 стран НАТО, в том числе из Швеции и Финляндии, которые еще не стали участницами организации.

Они вполне официально отрабатывают войну с Россией и срочную переброску американских войск к нашим границам. Панические разговоры в Старом Свете о том, что Россия планирует в ближайшие несколько лет напасть на Европу, становятся все громче

НАТО напрягает мускулы и включила в свои учения лучшее, что есть в западных армиях: элитные отряды сил быстрого реагирования, новые танки, самолеты и вертолеты. Командующий вторым флотом ВМС США Даг Перри заявил, что «Стойкий защитник» - это четкий сигнал-послание.

«Стойкий защитник - это четкий сигнал послание. НАТО могущественно, современно и способно защитить каждый дюйм союзной территории», - заявил Перри.

Прошлые учения НАТО едва не закончились ядерной войной. В этот раз североатлантический альянс задумал отработать нанесение ядерных ударов по Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Смоленской и Псковской областям. Если учитывать тот факт, что еще год назад США перебросили в Европу бомбардировщики Б-52, способный нести ядерное оружие, то это страшный, но возможный сценарий.

Вооруженные силы России готовы к нему. Доказательства этому стоят в парке Патриот под Москвой в виде обгоревших, посеченных осколками, подбитых боевых машин западного производства. Среди них лучшие образцы европейского ВПК, уничтоженные российским оружием.

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Напомним, что в НАТО объявили о старте крупнейших учений Steadfast Defender 2024 в январе этого года. Символом их начала стал выход военного американского корабля Gunston Hall в море. География маневров захватит Атлантический океан и Европу.