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НАТО объявило о старте крупнейших военных учений Steadfast Defender 2024

Учения будут идти до мая текущего года и затронут территорию Европы и Атлантического океана.
Елизавета Кондрикова 2024-01-24 22:32:01
© Фото: Thierry Monasse, dpa Globallookpress

В НАТО объявили о начале крупнейших за последнее время военных учений Steadfast Defender 2024, в которых будет задействовано до 90 тысяч военнослужащих, они продлятся несколько месяцев. Об этом сообщил официальный представитель альянса Дилан Уайт.

«Военный корабль США Gunston Hall вышел в море сегодня, ознаменовав начало SteadfastDefender24, крупнейших учений НАТО за последние десятилетия», - написал Уайт в соцсети X.

По его словам, учения будут проходить на территории, захватывающей Атлантический океан и Европу. В качестве цели Уайт указал проверку способностей Североатлантического альянса обороняться от противника, равного по силе, в соответствии со сценарием действий по пятой статье альянса о «коллективной обороне».

Ранее стало известно о том, что маневры НАТО пройдут у российских границ - на территориях Балтии, Германии, Польши, Норвегии и Румынии. В учениях задействуют более 50 кораблей и 80 истребителей, вертолеты, БПЛА и боевые машины, включая танки. Они будут длиться до мая 2024 года.

#НАТО #Европа #военные учения #Атлантика #Границы РФ #Steadfast Defender 2024
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