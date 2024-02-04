Штурмовики группировки «Юг» показали захват вражеского опорника на тренировке

В зоне СВО штурмовые подразделения Южной группировки войск тренируются захватывать опорные пункты ВСУ при поддержке тяжелой бронетехники. На видео попали кадры их занятий.

Опытные инструкторы проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программу обучения составляли с учетом реальной обстановки на линии боевого соприкосновения. Личный учится действовать и перемещаться в парах и группах.

На тренировках наши штурмовики отрабатывают навыки ведения боевых действий при вытеснении врага с опорных пунктов и их зачистки. Бойцы двигаются малыми группами под прикрытием огня из крупнокалиберного автоматического оружия.

Здесь военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя. На практике они проводят штурм позиций противника с использованием танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Также бойцы практикуются в стрельбе из различного стрелкового оружия, учатся действовать в городских и полевых условиях.

Ранее Минобороны РФ показало кадры успешной вылазки наших военнослужащих в тыл ВСУ на Южно-Донецком направлении. Выполняя свою задачу, российские бойцы смогли уничтожить группу боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.