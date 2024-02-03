Бойцы ВВО совершили успешную вылазку в тыл ВСУ на Южно-Донецком направлении

Дерзкую вылазку в тыл противника совершили бойцы штурмового отряда мотострелкового соединения 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Кадры операции показало Минобороны РФ.

Действуя скрытно, наши военнослужащие смогли незаметно для противника занять подконтрольную противнику высоту и трое суток корректировали оттуда огонь артиллерии. Все это время враг даже не подозревал, что у него за спиной работают российские мотострелки.

Как вспоминают сами бойцы, выполнить рискованную задачу им помогла погода. Стоял туман, и под его прикрытием штурмовики малыми группами прошли лесополосой до высоты, на которой был оборудован опорный пункт украинских боевиков.

Действовать пришлось быстро и бесшумно, потому что звуки выстрелов выдали бы наших военнослужащих. Они применили оружие с глушителями и ликвидировали находящихся в опорнике националистов, не дав им открыть ответный огонь.

Закрепившись на занятой высоте, военнослужащие приступили к разведке, выявляя технику и огневые точки противника. Благодаря их действиям получилось выявить и уничтожить артиллерийскими ударами танк и несколько огневых точек ВСУ. Кроме того, мотострелки не дали противнику провести ротацию, наведя огонь артиллерии на группу боевиков в момент подхода.

Выполнив боевые задачи военнослужащие группировки войск «Восток» должны были выдвигаться обратно. Отходу мешал скрытый пулеметный расчет ВСУ. Завязался очередной бой, из которого российские мотострелки вышли победителями - еще одна огневая точка противника оказалась уничтожена. Весь личный состав, участвовавший в вылазке, представлен к государственным наградам.

Ранее МО РФ показало, как наши гранатотметчики сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении. Наблюдатели мотострелкового полка вскрыли передвижение противника, доразведали цели и накрыли их огнем.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.