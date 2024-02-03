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Два поселка и село в Белгородской области остались без света после обстрела

При обстреле поселка Задорожный повреждена ЛЭП, подающая электричество в три населенных пункта.
Ирина Елагина 2024-02-03 13:55:01
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Жители трех населенных пунктов Белгородской области остались без света в результате обстрела поселка Задорожный со стороны ВСУ. О последствиях ударов губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

«Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье», - уточнил Гладков.

Он пояснил, что аварийные службы смогут приступить к восстановлению электроснабжения, как только обстановка стабилизируется.

Гладков добавил, что сейчас представители администрации проводят подомовой обход. По предварительным данным, пострадавших нет, в одном доме пробита крыша и выбиты окна, в другом разбиты стекла и посечен осколками фасад.

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ пять белгородских сел остались без света, в том числе Прилесье, где сегодня снова прекращено электроснабжение.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #отключение света
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