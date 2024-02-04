Хуснуллин заявил о повышении выплат на восстановление жилья в новых регионах

Правительство России намерено повысить выплаты на восстановление жилья и разобраться с обоснованностью роста цен на рынке стройматериалов в новых регионах. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
«Мы даем большие средства на восстановление жилья, на ремонт квартир. Мы видим, что уже стоимость материалов подросла, люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы будем, во-первых, сумму выплат повышать», - пообещал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что правительство постоянно «мониторит» ситуацию на рынке строительных материалов и проверяется, насколько объективна стоимость товаров и услуг.
«Если видим, что цена превышает, то воздействуем на эту ситуацию», - отметил Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что по данным российского правительства в Мариуполе удалось восстановить почти все жилые дома, разрушенные в результате бомбардировок со стороны ВСУ.
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