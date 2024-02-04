Шестимилионный гость выставки «Россия» поедет в Салехард на День оленевода

За три месяца работы международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили шесть миллионов человек. «Юбилейным» гостем стал Дмитрий Ершов из Москвы. Он пришел на выставку с женой и двумя детьми, работает в сфере финансов. Информация об этом появилась на сайте форума.

«4 февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы», - говорится в сообщении выставки.

Дмитрию и его семье вручили сертификат на поездку в Салехард, они отправятся в Арктику на День оленевода - праздник народов Севера. Там семья посмотрит на гонки оленьих упряжек, показ национальной одежды из оленьего меха и попробует местную кухню.

«Когда-то День оленевода считался профессиональным праздником, который подводил итог зимы для кочевников, но сейчас это настоящий фестиваль, на котором вы увидите совершенно другой Ямал», - сказала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова.

Ранее на выставке «Найти Бэнкси» на ВДНХ произошел курьезный случай. Сотрудник, отвечающий за сохранность экспонатов в выставочном зале, откусил кусочек картины, приняв его за настоящую рыбу. Охранника отстранили от работы. Кадры происшествия показала «Звезда».