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Сжевавший экспонат на выставке Бэнкси в Москве сотрудник отвечал за его сохранность

Уставший после бессонной ночи администратор выставки на ВДНХ принял экспонат «Побег Золотой рыбки» за съедобный и откусил часть «рыбы». Организаторам пришлось отстранить «голодного» сотрудника.
Елизавета Егорова 2024-01-31 17:50:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Администратор зала на ВДНХ, где располагается выставка «Найти Бэнкси», посчитал, что часть экспоната «Побег Золотой рыбки» является съедобной, и откусил кусок картины, приняв его за настоящую рыбу. Сотрудник усиленно пытался оторвать часть произведения искусства, а когда после первого же укуса понял, что рыба ненастоящая, выплюнул ее.

Организаторы выставки отметили, что именно этот сотрудник отвечал за сохранность экспонатов в зале. Однако истинными вандалами оказались не посетители, как подумали изначально.

«Мы были уверены, что его случайно отломали поклонники Бэнкси, но когда посмотрели запись с камер, то были в недоумении. Экспонат "Побег Золотой рыбки" находится на восстановлении, надеемся вернуть к этим выходным», -  рассказали «Звезде» организаторы выставки.

Заявление в полицию на неудачливого работника писать не стали, обошлись отстранением и написанием объяснительной с просьбой понять и простить. Сам администратор заявил, что просто чувствовал себя усталым после бессонной ночи и не отдавал отчета своим действиям.

#Выставка #вднх #наш эксклюзив #бэнкси #экспонат
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