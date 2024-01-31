Сжевавший экспонат на выставке Бэнкси в Москве сотрудник отвечал за его сохранность

Администратор зала на ВДНХ, где располагается выставка «Найти Бэнкси», посчитал, что часть экспоната «Побег Золотой рыбки» является съедобной, и откусил кусок картины, приняв его за настоящую рыбу. Сотрудник усиленно пытался оторвать часть произведения искусства, а когда после первого же укуса понял, что рыба ненастоящая, выплюнул ее.

Организаторы выставки отметили, что именно этот сотрудник отвечал за сохранность экспонатов в зале. Однако истинными вандалами оказались не посетители, как подумали изначально.

«Мы были уверены, что его случайно отломали поклонники Бэнкси, но когда посмотрели запись с камер, то были в недоумении. Экспонат "Побег Золотой рыбки" находится на восстановлении, надеемся вернуть к этим выходным», - рассказали «Звезде» организаторы выставки.

Заявление в полицию на неудачливого работника писать не стали, обошлись отстранением и написанием объяснительной с просьбой понять и простить. Сам администратор заявил, что просто чувствовал себя усталым после бессонной ночи и не отдавал отчета своим действиям.