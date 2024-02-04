Путин запланировал международные контакты на следующей неделе

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин проведет ряд совещаний, а также совершит определенные международные контакты. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин»на телеканале «Россия-1», фрагмент которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Отмечается, что на следующей неделе у главы государства - международные контакты и два совещания с членами правительства и постоянными членами Совбеза РФ.

Кроме того, в честь 300-летия РАН президент России проведет заседание Совета по науке и образованию и поздравит академиков с юбилейной датой.

День российской науки отмечается 8 февраля. В этот день 300 лет назад была основана Академия наук.

В Кремле о графике президента на следующую неделю еще не сообщили.

В понедельник российский лидер Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в заседании ВГС Союзного государства. Наш корреспондент показал, что лежало на рабочих местах президентов до начала встречи.